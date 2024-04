Die ersten Strand- und Freibäder im südlichen Saalekreis starten im Mai in die Saison. Was in Sachen Eröffnung und Preise geplant ist.

Merseburg/MZ - - Die Freibadsaison beginnt. MZ gibt einen Überblick, wann Strand- und Freibäder im südlichen Saalekreis öffnen:

Hasse Roßbach

An der Hasse findet am Mittwoch, 1.Mai, ab 11 Uhr das traditionelle Anbaden statt. Dazu ist der Eintritt frei. Die Hasse Campingplatz und Strandbad GmbH als Betreiber hat Kaffee und Kuchen, Malstraße, Hüpfburg, Kindersachenbasar und 11 bis 13 Uhr Blasmusik mit den Roßbacher Musikanten angekündigt. Die Kioske haben geöffnet.

Strand Stöbnitz

Im Geiseltalsee-Strandbad beginnt die Saison bei schönem Wetter ebenfalls am 1. Mai. An Badetagen sorgt die Ortsgruppe der DLRG für Sicherheit. Eintritt muss nicht gezahlt werden. Es gibt Wassersportmöglichkeiten und eine Beach-Bar.

Geiseltalstrand Frankleben

Der Strand ist zum Baden geöffnet. Er ist allerdings unbewacht. Die Benutzung ist kostenlos. Imbiss und Sanitäranlagen sind vorhanden. Es gibt auch einen Hundestrand.

Badestellen Schkopau

In Schkopau gibt es fünf Badestellen. Sie sind das ganze Jahr kostenfrei und ohne Öffnungszeit zugänglich. Am Ufer des Wallendorfer Sees sind Badestellen in Burgliebenau, Luppenau und Wallendorf, am Raßnitzer See in Raßnitz und in Hohenweiden an der Kiesgrube.

Stadtbad Querfurt

In Querfurt laufen die Vorbereitungen für die Saison auf Hochtouren, sagt Schwimmmeister Olaf Tobisch. Das Becken wurde vergangene Woche mit Wasser befüllt. „Wir fahren die Systeme jetzt peu á peu an.“ Er hofft, dass technisch alles funktioniert. Läuft alles gut, eröffnet das Stadtbad bis Mitte Mai. Einen konkreten Termin gebe es bisher nicht. Die Preise und Öffnungszeiten zum Vorjahr verändern sich nicht.

Freibad Bad Lauchstädt

Auch hier laufen die Saisonvorbereitungen. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Schwimmmeister Jens Reick. In dieser Woche werden die Becken gefüllt. Die diesjährige Eröffnung ist ihm zufolge für Mitte Mai geplant, aber die Bad Lauchstädter warten das Wetter ab und zeigen sich da flexibel. Die Preise gegenüber 2023 bleiben unverändert, sagt Reick.

Waldbad Leuna

Das Waldbad öffnet voraussichtlich am 1. Juni. Das sei noch ein bisschen abhängig vom Wetter und der Sanierung, sagt Schwimmmeister Sebastian Leser. Im Schwimmer- und im Nichtschwimmerbecken sind unter anderen die Folien erneuert worden. Die Befüllung mit Wasser hat für das Schwimmerbecken vergangene Woche begonnen. Das Nichtschwimmer sei in Kürze an der Reihe, so Leser. „Bis jetzt liegen wir gut im Zeitplan.“ Preise und Öffnungszeiten bleiben unverändert.

Naturstrandbad Obhausen

Die reguläre Saison im Strandbad läuft jedes Jahr vom 1. Juni bis 31. August. Aktuell wird noch ein Rettungsschwimmer gesucht.

Stadtbad Schraplau

Das Erlebnisbad in Schraplau bleibt in dieser Saison geschlossen.