Leben in Merseburg

Merseburg/MZ. - „Ich sage immer, was ich denke“, sagt Simone Funk (57), die in der Merseburger Preußerstraße seit 15 Jahren ein Studio für Haut-Management betreibt. „Ich finde es gut, dass es in Merseburg jetzt ein Innenstadt-Stammtisch gibt. Das ist eine Möglichkeit für die kleinen Händler, sich auszutauschen, sich Ideen zu holen.“ Eines sei ihr nach dem letzten Treffen jedoch schmerzhaft bewusste geworden: