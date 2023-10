In der Waidastraße in Schraplau, wo eine neue Brücke gebaut werden soll, tut sich seit einiger Zeit nichts, kritisiert der Bürgermeister. Woran es hakt und wie der Plan ist.

Still ruht die Baustelle in der Waidastraße in Schraplau

Auf der Baustelle in der Waidastraße in Schraplau tut sich nichts.

Schraplau/MZ - Es ist Donnerstag kurz nach halb Elf an der Ecke Waidastraße/Lindenstraße in Schraplau. Absperrungen begrenzen eine Baustelle, Durchfahrt verboten. Hier, wo seit Längerem ein neue Brücke über den Bach Weida entstehen soll, könnte man an diesem Tag, um diese Uhrzeit Bauarbeiten vermuten. Stattdessen keine Menschenseele, kein Baufahrzeug. Still ruht die Baustelle. Nur die Weida plätschert in ihrem Lauf.