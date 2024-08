Das Planungsbüro, das die Halle entworfen hat, in der Weltmeister Paul Biedermann für Gold trainiert hat, wird auch den neuen Schwimmtempel in Merseburg bauen. Wie der aktuelle Zeitplan ist.

Merseburg/MZ. - Hat er schon mal eine Schwimmhalle entworfen und gebaut, in der ein Olympiasieger geschwommen ist? „Das nicht, aber ein Weltmeister – Paul Biedermann“, lächelt Bert Hoffmann, Architekt bei Bauconzept aus Lichtenstein in Sachsen. „Von uns ist die Biedermann-Schwimmhalle in der Robert-Koch-Straße in Halle.“