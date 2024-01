Beim Thema Wärmeplanung setzen die Stadtwerke Merseburg vor allem auf einen Ausbau der Fernwärme. Die Energie soll die Chemie liefern. Auch der Kreis will bald ans Netz.

Wärmeplanung in Merseburg

Das Schloss in Merseburg, Sitz der Kreisverwaltung, soll an das Fernwärmenetz angeschlossen werden.

Merseburg/MZ. - Bis spätestens Mitte 2028 müssen Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern ihren Bürgern Aussagen darüber gegeben können, wo diese künftig mit was heizen können. Das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung ist seit Jahresbeginn in Kraft. Bei den Stadtwerken Merseburg laufen die Arbeiten an einem solchen Papier allerdings schon länger.