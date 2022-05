Stadtumbau: 1,2 Millionen Euro in Häuser am Markt Merseburg investiert

Merseburg/MZ - 15 Jahre von der ersten Idee bis zur fertigen Sanierung beziehungsweise dem Neubau mehrerer Häuser am Merseburger Markt – da haben die Investoren Heike Bierling und ihr Mann Asaad Al Hashim wirklich einen langen Atem gehabt. Doch es hat sich gelohnt: Dort, wo noch vor Jahren verfallene Häuser standen, fällt der Blick eines jeden, der auf den Markt kommt, nun auf die sanierte „Sonne“ und die gesamte Häuserzeile, in der Wohnraum, ein Restaurant und ein Eiscafé entstanden sind. Rund 1,2 Millionen Euro haben die Gesamtbaukosten für die Häuser Markt 12 bis 20 betragen, rund 420.000 Euro an Fördermitteln aus dem Bereich städtebaulicher Denkmalschutz sind in die Maßnahmen geflossen, die dank der beiden Wahl-Merseburger umgesetzt wurden.

