Protest gegen neue Windräder Stadtrat Mücheln lehnt Windpark ab - Aber wird das etwas nützen?

Zwischen Mücheln und Schnellroda möchte ein Investor einen Windpark bauen, neun Windräder, jedes 267 Meter hoch. Die Stadt Mücheln sollte jetzt ihr gemeindliches Einvernehmen beschließen. In der Stadtratssitzung war das Interesse der Einwohner sehr groß. Sie wollen sich wehren. Was die Argumente der Bürger sind und was die Stadträte dazu meinten.