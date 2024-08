Bad Lauchstädt/Querfurt/MZ - - Im Saalekreis nehmen in diesem Jahr mit Bad Lauchstädt, Querfurt und Teutschenthal drei Kommunen an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teil. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Ziel ist es, an 21 aufeinanderfolgenden Tagen möglichst viele Wege, ob zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit, mit dem Fahrrad zurückzulegen. Geradelt wird für eine engagierte Radverkehrsförderung, einen starken Klimaschutz, mehr Lebensqualität in den Kommunen und letztlich für mehr Spaß beim Fahrradfahren. Bei der „Stadtradeln“-Kampagne sind alle Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter der Verwaltung sowie Mitglieder der Kommunalparlamente eingeladen, in Teams möglichst viele Fahrradkilometer zu sammeln.

Auftakt zum Brunnenfest

Die Goethestadt Bad Lauchstädt ist vom 18. August bis 7. September beim „Stadtradeln“ dabei. Der Auftakt zur Aktion findet am 17. August um 17 Uhr im Rahmen des Brunnenfestes an der Bühne auf dem Schulhof der Goetheschule statt. Auch Bad Lauchstädts Bürgermeister Christian Runkel (CDU) wird vor Ort sein, der auch das 213. Brunnenfest feierlich eröffnet.

Wer an der Aktion „Stadtradeln“ teilnehmen möchte, muss sich auf der Internetseite www.stadtradeln.de registrieren. Dort sind alle drei Kommunen aus dem Saalekreis zu finden. Man kann sich einem Team anschließen oder ein eigenes gründen. Danach heißt es, in die Pedale treten und die Radkilometer einfach online eintragen oder per Stadtradeln-App tracken. Teilnehmende aus der Goethestadt können über die App oder per E-Mail an den Bad Lauchstädter Klimaschutzmanager auch Hinweise für die Radverkehrsplanung in der Stadt geben. „Somit können wir die Rahmenbedingungen gezielt verbessern“, so die Stadtverwaltung.

Es gibt prominente Unterstützer der Aktion

In Querfurt, das wiederholt an der Aktion teilnimmt, kann vom 30. August bis 19. September mitgeradelt werden. Laut Stadtverwaltung ist diesmal ein offizielles Anradeln geplant. Treffpunkt ist am 30. August um 16 Uhr am Haus der Vereine, Sitzenstraße 17. Von dort geht es über den Thalgarten entlang des Regenrückhaltebeckens am städtischen Weinberg „St. Bruno“ über den Himmelsscheibenradweg bis nach Leimbach. Dort bietet die Midewa eine kleine Erfrischung an. Von Leimbach aus geht es entlang der L172/B250 über die Querfurter Bauernsiedlung wieder zurück zum Haus der Vereine beziehungsweise zum Stadtbad, wo die Radler sich stärken können. Bei sehr schlechtem Wetter muss das Anradeln leider ausfallen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Gemeinde Teutschenthal nimmt vom 1. bis 21. September am „Stadtradeln“ teil.

Die Aktion wird in Sachsen-Anhalt durch das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes und die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Sachsen-Anhalt finanziell gefördert. Prominente Unterstützer der bundesweiten Kampagne sind unter anderem Profi-Radsportler John Degenkolb, Arzt und Moderator Dr. Eckart von Hirschhausen oder Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel.