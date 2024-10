Wohnen in Merseburg

Merseburg/MZ. - Merseburg erwartet gewerbliche Großansiedlungen. Ein Forschungszentrum entsteht an der Hochschule, der Teil III des Chemieparks Leuna ist in Planung, Bundesbehörden kündigen Niederlassungen an, und das Gewerbegebiet Airpark soll erweitert werden. Die Stadt rechnet mit einem Bevölkerungswachstum von jetzt 36.000 bis 2040 auf 41.000 Menschen. Sie alle brauchen Wohnungen.