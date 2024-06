Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Dürrenberg/MZ. - Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg kostet die Stadt noch einmal 580.000 Euro mehr. Der Stadtrat billigte diese zusätzlichen Kosten in seiner letzten Sitzung der alten Legislaturperiode am Donnerstagabend mehrheitlich. Wie Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) sagte, tut dieser Einschnitt in den Haushalt 2024 richtig weh, weil nun bei anderen geplanten Investitionen gespart werden muss. Weitere Fördermittel stehen nicht zur Verfügung.