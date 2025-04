Land Sachsen-Anhalt will alles ihm Mögliche tun, damit die Produktion an den Standorten in Böhlen und Schkopau erhalten bleibt.

Merseburg/MZ. - „Schlimm!“ So kommentieren viele Unternehmer beim 2. Merseburger Wirtschaftsgespräch im gut gefüllten Hörsaal der Hochschule die Nachricht, dass der Chemiekonzern Dow den Weiterbetrieb an seinen deutschen Standorten Böhlen und Schkopau prüfen will. Dabei könnten vorübergehende Stillstände oder sogar die endgültige Schließung wichtiger Anlagen in Betracht gezogen werden.