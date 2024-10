Schkopau Baskets und mehr Sportarena im Einkaufszentrum Nova: Sportvereine aus dem Saalekreis werben für sich

Die Schkopau Baskets sind einer der jüngsten Sportvereine im Saalekreis. Am Wochenende feierten sie ihren ersten Sieg. Bei der Sportarena am Samstag im Nova in Günthersdorf zeigen sie mit 18 anderen Clubs nun, was sie drauf haben.