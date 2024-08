Mücheln/MZ. - Auf dem SUP um die Wette paddeln und bis zu 3.000 Meter Langstrecke quer über den Geiseltalsee schwimmen, diese außergewöhnlichen Angebote zogen vergangenes Wochenende über 200 Freizeitsportler an den Strand Stöbnitz. Dort veranstaltete die DLRG-Ortsgruppe Geiseltalsee zum dritten Mal den Geiseltalsee-Cup. Ziel ist es, einen großen sportlichen Höhepunkt am See zu etablieren. Die steigende Zahl an Interessenten zeigt den Veranstaltern, dass sie einen Nerv getroffen haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.