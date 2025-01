Leuna/MZ. - In einem blauen Kittel sitzt sie da, die Hände im Schoß zusammengelegt, ihr Blick: erschöpft, ein wenig skeptisch. Im Hintergrund blitzen goldene Industriearmaturen. „Die Arbeiterin“, 1989 in den Leunawerken entstanden, ist neben anderen Bildern ab sofort bis zum 21. März in der Galerie des cCe Kulturhauses in Leuna zu sehen sind.

