Alberstedt/MZ. - „Wir wissen, dass auf die Bürger in Alberstedt in den nächsten Jahren viel zukommt mit Sperrungen und Umleitungen. Es ist das langfristigste Projekt, das wir aktuell begleiten.“ Und auch planerisch sei die Ortsdurchfahrt des Dorfes im Weida-Land schwierig, berichtet Thomas Mahler, Bauamtsleiter des Saalekreises. Er ist bei der Komplettsanierung der Kreisstraße federführend, mit an Bord sind aber auch die Gemeinde mit Fußwegen und Beleuchtung, der Trink- und Abwasserbetrieb Weida-Land mit seinen Leitungen und die Telekom. Zwei Jahre soll das Gesamtprojekt dauern, der Start steht unmittelbar bevor.

