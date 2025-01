Farnstädt/MZ - - Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Farnstädt möchte für die Einsatzabteilung eine Drohne anschaffen. „Sie kann bei der Rettung von Menschen und Tieren in Notfällen wertvolle Hilfe leisten“, sagt der Vereinsvorsitzende Torsten Fritzsche der MZ. Die Drohne ermögliche eine schnelle und präzise Lageerkundung aus der Luft und helfe dabei, gezielt und effizient zu handeln. „Sie kann uns bei der Suche nach vermissten Personen, der Rettung von Tieren in unwegsamem Gelände oder bei der Beurteilung von Gefahrenbereichen helfen“, nennt Fritzsche Beispiele.

Um die Drohne beschaffen zu können, wird Unterstützung benötigt. Der Förderverein sammelt Spenden. Circa 16.000 Euro sind notwendig, um die Drohne und die kostenintensiven Schulungen für den sicheren Einsatz finanzieren zu können. Ein Großteil des Geldes sei bereits zusammen, doch es fehle noch ein Restbetrag. „Jeder Beitrag, ob groß oder klein, hilft dabei, die Einsätze der Feuerwehr in unserer Region noch sicherer und effektiver zu gestalten“, so Fritzsche. Die Farnstädter Wehr plant, die Drohne sowie das erworbene Fachwissen auch weiteren Feuerwehren in der Region zur Verfügung zu stellen, um im Ernstfall umfassende Hilfe leisten zu können. „Wir möchten einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit in unserer gesamten Gemeinschaft leisten.“

2024 wurde die Farnstädter Wehr zu zahlreichen Einsätzen alarmiert. Schwerpunkt war dabei die technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen und Schlechtwetter-Ereignissen, zudem gab es Einsätze der Brandbekämpfung, Erste Hilfe und Reanimation.

Kontakt zum Förderverein ist per E-Mail möglich: [email protected]