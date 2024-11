Bad Lauchstädt/MZ. - Nachdem am 6. November ein 43-jähriger Mann in der Gottschedstraße in Bad Lauchstädt bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt wurde, hat sich der Täter selbst gestellt. Vermutlich aufgrund des Ermittlungsdrucks habe sich ein 21-jähriger Bad Lauchstädter Freitag gegen 16.15 Uhr im Polizeirevier Saalekreis gemeldet, teilte die Polizeiinspektion Halle am Sonnabend mit.

Nach seiner Vernehmung blieb er in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft vorerst auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an. Das Opfer wurde mit einer Stichwaffe verletzt, nachdem ihn der Täter zunächst ansprach und Tabakwaren forderte. Das Opfer weigerte sich. Daraufhin kam es zu dem Angriff.

Ein Zeuge leistete Erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Das Opfer wurde in eine Hallesche Klinik eingeliefert, Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei hatte eine Täterbeschreibung veröffentlicht und die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.