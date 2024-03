Querfurt/MZ. - Langeweile in den Osterferien? Wer noch keine Pläne hat, der sollte sich das Ferienprogramm auf der Burg Querfurt nicht entgehen lassen. In den Osterferien vom 25. bis 28. März lockt die Burg Querfurt mit täglichen Angeboten für Kinder.

Anmeldung bis 15 Uhr des Vortages unter www.burg-querfurt.de. Mindestens fünf, maximal 15 Kinder von sechs bis zwölf können für acht Euro pro Person und Tag teilnehmen. Treffpunkt ist 7.45 Uhr an der Museumskasse, das Angebot geht von 8 bis 12 Uhr.

Gleich am ersten Tag findet „Das große Eiersuchen“ statt. Am Montag, 25. März, werden mindestens 100 Eier auf der ganzen Burg versteckt. Diese sind nummeriert und tragen einen Buchstaben. Wenn alle Eier gefunden seien, so die Kreisverwaltung in ihrer Ankündigung, ergeben die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge einen Hinweis auf ein Versteck mit Überraschungen. Außerdem wird an dem Tag aus Papier ein kleines Ostergeschenk gebastelt.

Am Dienstag, 26. März, geht es dann um „Osterbräuche im Mittelalter“. Warum war zu dieser Zeit für den Hasen Zahltag? Warum glaubten die Menschen daran, dass der Storch die Eier brachte? Suchten auch die Ritter schon Ostereier? Diese und weitere Fragen werden an diesem Tag beantwortet. Außerdem wird mit Naturmaterialien Schmuck gebastelt. Mit „Kräuterkunde für Kinder“ ist der 27. März überschrieben. Dann werden ein Kressetopf gebastelt, über das Essen im Mittelalter informiert. Außerdem geht es auf Entdeckungstour über die Burg, mit einer Kräuterrally.

Am Donnerstag, 28. März, gibt es schließlich den „Osterkrimi auf der Burg - Die verschwundene Truhe“. Dann werde Sherlock Holmes gespielt und nach einem vergrabenen Schatz gesucht. Gemeinsam werden die Sagen der Burg und der Stadt gehört, es werde die Brandjungfer auf dem Friedhof besucht und zum Schluss eine Truhe ausgegraben.