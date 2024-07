Querfurt/MZ/LOS. - Im August findet wieder das beliebte Sommerkino auf Burg Querfurt statt. Es gibt drei Open-Air-Veranstaltungen auf der mittelalterlichen Anlage und eine im Stadtbad unterhalb der Burg. Filmstart an den vier August-Freitagen ist jeweils 21 Uhr.

Bei der Filmauswahl erwarten die Kinofans wieder vier tolle Streifen. Die Filmbiografie „Elvis“ über den King des Rock'n Roll, Elvis Presley, eröffnet am Freitag, den 2. August das Kinojahr auf der Burg. Eine Woche später, am 9. August, folgt der deutsche tragikomische Actionfilm „Sweethearts“ von Karoline Herfurth. Im Querfurter Stadtbad können Kinofans am 16. August den amerikanischen Abenteuer-Actionfilm „Uncharted“ erleben. Zum Abschluss des Querfurter Kinosommers flimmert am 23. August die Neuauflage des Kultfilms „Top Gun – Maverick“ über die Leinwand der Burg.

Als Veranstaltungsort für die drei Filmabende auf der Burg dient die herrliche Kulisse des Dicken Heinrich, teilt der Landkreis Saalekreis mit, dem die Anlage gehört. Getränke, Speisen und Popcorn sind vor Ort erhältlich. Es gibt nach Angaben vom Landkreis auch eine Durchführungsgarantie, was bedeutet, die Veranstaltungen auf der Burg finden bei jedem Wetter statt.

Für die Kinovorstellungen auf der Burg sind Tickets im Vorverkauf unter Telefon 034771/52190 oder bei der Stadtinformation Querfurt unter Telefon 034771/ 60140 erhältlich. Tickets für die Vorstellung im Stadtbad können am Veranstaltungstag 16. August an der Tages- und Abendkasse gekauft werden. Für alle Sommerkino-Veranstaltungen beträgt der Eintrittspreis 7 Euro, jeweils pro Vorstellung und Person.