Mit dem Motto „Salzkristall und Blütenzauber“ lockt die Landesgartenschau die Besucher an. Warum die Entdeckung der Solequelle das wirtschaftliche und kulturelle Erbe der Stadt bis heute prägen.

Laga 2024 in Bad Dürrenberg

Stadtführer Norbert Bahl erörtert am Relief von Bad Dürrenberg, wie sich das Stadtbild verändert hat.

Bad Dürrenberg/Mz. - „Salzkristall & Blütenzauber“ lautet das Motto der Landesgartenschau Sachsen-Anhalt in Bad Dürrenberg und macht neugierig, was das Salz mit der Laga zu tun hat. Kenner des Städtchens finden schnell die Antwort in der von Sole geprägten Vergangenheit des Ortes.