Mit einem Vier-Punkte-Plan will Merseburg das Graffitiproblem in der Stadt angehen. Die Verwaltung setzt dabei auf schnelle Reinigung und die Hilfe der Einwohner.

So will die Stadt Merseburg ihr Graffitiproblem angehen

Merseburg/MZ. - Ein großes Graffito kann schnell mal 1.000 Euro kosten, skizziert Sebastian Müller-Bahr (CDU), was die Entfernung von ungebetenen Malereien auf Gebäuden und Geländern finanziell für die Stadtkasse bedeutet. Eine große Belastung. Zumindest aus der subjektiven Wahrnehmung des Oberbürgermeisters hat das Graffitiproblem in der Kreisstadt zugenommen – oder eher das Ärgernis von Farbschmierereien im öffentlichen Raum, denn um kunstvoll gestaltete Bilder oder Tags handele es sich nur selten. Um dem Thema zu begegnen, hat sich die Stadtverwaltung nun auf einen Vier-Punkte-Plan verständigt. Die Stichworte lauten: schnelles Eingreifen, Belohnungen, legale Alternativen und Öffentlichkeitsarbeit.

Ziel des ersten Punktes ist, dass die Schmierereien im Stadtbild nur von kurzer Dauer sind. Bisher hat die Verwaltung beim Thema Graffiti-Entfernung teils Fremdfirmen beauftragt, teils ihre eigenen Mitarbeiter. Künftig wünscht sich Müller-Bahr eine schnelle Eingreiftruppe der Stadt. Sobald ein Graffito auftauche und gemeldet werde, solle es entfernt werden. „Wir haben dafür zuletzt einen Hochdruckstrahler gekauft.“ Auch Wandfarbe stehe bereit. Jetzt sei vor allem die organisatorische Aufgabe zu klären, dass es dann feste Zuständigkeiten gibt.

Stadt Merseburg lobt bis zu 500 Euro für Hinweise aus

Punkt zwei ist die Identifizierung der Verursacher mit Hilfe der Bevölkerung. Ein Jahr lang lobt die Verwaltung für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, Belohnungen aus. Für große Graffiti soll es bis zu 500 Euro geben, für kleinere weniger, erläutert Müller-Bahr. Im Falle der jüngsten Schmierereien in der Unterführung an der Lauchstädter Straße sowie am Schlossgartensalon hatte die Verwaltung das zuletzt bereits getestet. Im letzteren Fall wird sie die Belohnung wohl zahlen müssen – oder dürfen. Denn laut OB konnte hier ein konkreter Täter ermittelt werden. Im Falle des Tunnels Lauchstädter Straße habe es auch Hinweise gegeben, hier dauerten die Ermittlungen aber noch an.

Geführt werden diese von der Polizei. An diese sollen Zeugen auch künftig ihre Beobachtungen weitergeben. Die Stadt sei als Geschädigte ohnehin involviert, sagt Müller-Bahr, der ankündigt: „Wir stellen jetzt in jedem Fall Anzeige.“ Sollte die Polizei – mit oder ohne Hilfe von Hinweisen – Täter ermitteln, so wolle man die Reinigungskosten auf diese umlegen.

Graffiti-Entfernung: Stadt will Anwohner über Kosten informieren

Um die Zahl der Graffiti im öffentlichen Raum zu reduzieren, will es die Verwaltung aber auch mit neuen legalen Alternativen versuchen. An mehreren Orten will die Stadt Sprayfläche in Form von extra aufgestellten Betonwänden freigeben: „Das sollen Orte, wie die Skaterbahn sein, an denen sich die Jugendlichen aufhalten. Sie können legal besprüht werden, so haben die Sprayer eine Plattform, über die sie kommunizieren können.“ Der OB kündigte zudem an, dass man mit der Deutschen Bahn sprechen wolle, ob die nicht auch die ohnehin beschmierte Bahnunterführung zwischen Hinterem und Vorderem Gotthardteich für Graffiti freigeben wolle.

Der letzte Anstrich auf der Aktionsliste des Oberbürgermeisters ist die Öffentlichkeitsarbeit. Die Stadt wolle die Anwohner darüber informieren, welche Kosten für die Graffiti-Entfernung anfallen. Müller-Bahr stellt sich dafür Flyer und einen Aktionstag im Rahmen des „Sauber-Machathons“ vor: „Da kann man beispielhaft zeigen, wie aufwendig die Reinigung ist.“