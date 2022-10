So soll der Südpark in Merseburg wieder schöner werden

Merseburg/MZ - Die einen sind begeistert, die anderen enttäuscht. Manche Besucher loben den gepflegten Südpark. Andere sagen: „Es hat schon mal besser ausgesehen.“ Diese Stimmen kommen auch bei der Stadtverwaltung an. „Unter anderem deshalb gibt es jetzt mit Matthias Rudolph einen Sachbereichsleiter für den Bereich Südpark und Tierpark“, sagt Gerd Heimbach, der zuständige Amtsleiter des Straßen- und Grünflächenamtes. Gemeinsam mit weiteren vier Tierpflegern, drei Gärtnern und drei Ein-Euro-Jobbern könne Rudolph jetzt richtig loslegen. „Da muss wieder Ordnung reingebracht werden. Und wenn mal ein Weg gemacht werden muss, kommt der Bauhof auch mal mit einer Walze rüber.“ Es werde sich um Bäume und Sträucher gekümmert und auch die Beschilderung in dem 23 Hektar großen Areal, auf dem mehr als 300 Tiere in Gehegen und Volieren leben, müsse wieder besser werden, so Heimbach. „Im Prinzip muss die gute Qualität des Südparks wiederhergestellt werden“, wünscht sich auch Merseburgs OB Sebastian Müller-Bahr (CDU).