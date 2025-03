So reagieren Kreistagsmitglieder auf den AfD-Antrag auf Abwahl des Vorsitzenden

Merseburg/MZ. - Nachdem die AfD-Fraktion im Kreistag Saalekreis am Mittwoch eine Sondersitzung mit dem einzigen Tagesordnungspunkt Abwahl des Kreistagsvorsitzenden Andrej Haufe (CDU) beantragte, steht nun der Termin dafür fest: Am Mittwoch, 26. März, 16 Uhr, wird im Ständehaus dazu getagt. Darüber informierte das Kreistagsbüro am Freitag.