Spargelbauer Ingo Hindorf aus Langeneichstädt hatte am letzten Tag der Spargelsaison 2025 Besuch von Rewe-Azubis aus Sachsen. Sie bekamen Einblicke in die Arbeit vor Ort. Wie die Erntebilanz des Landwirts ausfiel.

So lief die Spargelsaison im Geiseltal

Die Langeneichstädter Spargelbauern Antje und Ingo Hindorf (l.) führten Rewe-Azubis und -Mitarbeiter in die Kunst des Spargelstechens ein.

Langeneichstädt/MZ. - Der Bus, der am Dienstag am Spargelhof der Familie Hindorf in Langeneichstädt hielt, brachte besonderen Besuch. Rewe aus Sachsen, als Partner des Unternehmens, veranstaltet gerade mit seinem Nachwuchs eine mehrtägige Azubi-Aktion.