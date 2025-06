Bitterfeld/MZ. - Starker Wind setzte am Montagabend der Hitze ein vorläufiges Ende. In Bitterfeld-Wolfen hielten sich die Sturmschäden allerdings in Grenzen. Aber auch hier beschäftigten abgebrochene und heruntergefallene Äste die Kameraden der Wehren. So mussten unter anderem die Bobbauer Feuerwehrleute ausrücken, um einige Straßen wieder freizuräumen. Auf dem Fuhnetalweg waren die Wolfener, Reudener und Thalheimer Feuerwehrleute beschäftigt, umgestürztes Geäst zu entfernen.

