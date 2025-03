Merseburg/MZ. - Zwei Frauen steigen am Dienstagmorgen aus einem Bus am Merseburger ZOB aus und wechseln in den davorstehenden. „Da können wir sitzen“, sagt eine der beiden. Es sind also noch Plätze frei im Schienenersatzverkehr. Die Regionalbahnlinie 16 von und nach Naumburg sowie die S11 über das Geiseltal nach Querfurt und zurück enden nämlich aktuell in Merseburg. Bis Donnerstag früh um vier Uhr ist der Hauptbahnhof in Halle wegen Bauarbeiten gesperrt, so dass dort keine Züge fahren.

