Dem Schrappelmarkt 2024 drohte die Absage, weil es Streit um Straßensperrungen gab. Auf der Zielgerade konnten sich Stadt, Veranstalter und Kreis aber einigen. Das große Fest in Schraplau findet an diesem Wochenende statt. Die wichtigsten Informationen dazu gibt es hier.

So kommen Sie zum Schrappelmarkt in Schraplau

Der Schrappelmarkt zog in den Vorjahren viele Besucher an.

Schraplau/MZ. - Ob die lange Hängepartie um Straßensperrungen und die damit im Raum stehende Absage des Schrappelmarktes den einen oder anderen Besucher abhält, nach Schraplau zu kommen? Um das zu beantworten, sagt Alexander Kopke, bräuchte er eine Glaskugel. Fakt ist aber: Das große Fest in der Kleinstadt findet an diesem Samstag und Sonntag statt, und der Veranstalter hofft wieder auf 4.000 bis 6.000 Gäste. Für die gibt es hier die wichtigsten Informationen.

1 Was ist der Schrappelmarkt?

Es ist vor allem ein Straßenmarkt mit Händlern, der begleitet wird von einem Kulturprogramm. Was ihn besonders macht? „Die Schraplauer feiern ihr eigenes Fest“, sagt Kopke und spielt damit auf die zahlreichen Stände örtlicher Vereine an. So seien der Hunde- und der Heimatverein ebenso vertreten wie der Förderverein der Kita oder der Carnevalsclub.

2 Wie viele Händler sind am Start?

„Wir erwarten rund 80 bis 100 Händler auf der Querfurter Straße, der Schulstraße, dem Marktplatz und dem Parkplatz an der Kita“, sagt der Veranstalter. Die genaue Zahl kennt auch er zwei Tage vor dem Markt noch nicht. „Die Masse an Händlern meldet sich an. Aber manche kommen auch spontan.“ Das sei normal in der Branche. Sicher ist sich Kopke dagegen, dass das Spektrum der Stände breit sein wird – von Trödelhändlern über Marktschreier bis zu Gemüsehändlern. „Vom rostigen Nagel bis zur frischen Obsttüte kriegt man alles.“ Auch kulinarisch werde mehr geboten als Bratwurst und Erbsensuppe. Kopke veranstaltet mit seiner Firma sonst Streetfood-Festivals. Ein Teil der dort aktiven Gastronomen wird auch nach Schraplau kommen.

3 Wann findet der Markt statt?

Samstag und Sonntag sind die Händler und Vereine jeweils von 9 bis 18 Uhr an ihren Ständen.

4 Was wird sonst geboten?

Der Carnevalsclub kümmert sich laut Kopke tagsüber um das Bühnenprogramm. Am Samstagmorgen um 10 Uhr gibt es den Einzug der Vereine. Am Abend des Tages etwa von 18 bis 22 Uhr wird im Festzelt die Band „Ilka & Friends“ Oldies und Rockmusik spielen. Anschließend legt ein DJ auf.

5 Was kostet der Eintritt?

Nichts. Sowohl der Besuch des Marktes als auch des Bühnenprogramms sind kostenlos.

6 Wie kommt man zum Schrappelmarkt?