So heiß umkämpft sind die Belegungszeiten in den Sporthallen des Saalekreises

Die Sporthalle in Schkopau ist stets voll belegt, täglich meist bis 22 Uhr.

Schkopau/Saalekreis/MZ. - Sorgenfalten stehen auf der Stirn von Klaus-Dieter Kuß. Der Übungsleiter für talentierten, zehn- bis 17-jährigen Box-Nachwuchs beim Merseburger Sportverein (MSV) Buna Schkopau braucht dringend zusätzliche Trainingszeiten an einem dritten Tag in der Woche in der Schkopauer Sporthalle.