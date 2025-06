Familienfeste, Tanzveranstaltungen, Mühlenbesichtigungen, Umzüge und Gottesdienste: Wer in Pfingstfeierlaune war, hatte im südlichen Saalekreis viele Gelegenheiten dazu

So feierte der südliche Saalekreis in diesem Jahr das Pfingstfest

Eine schöne Tradition seit 14 Jahren: Zu Pfingsten wird auf dem Hirschhügel am Wallendorfer See ein ökumenischer Radler- und Wanderer-Gottesdienst gefeiert.

Südlicher Saalekreis - Das Pfingstfest wurde gefeiert - egal, was Petrus für ein Wetter bescherte.

Die Organisatoren vieler Umzüge, Feste und Tanzveranstaltungen im südlichen Saalekreis und auch die Besucher ließen sich nicht von teils heftigen Windböen und Regenschauern beeindrucken.

Die Mitglieder des Pfingstvereins bringen mit Pferdekutsche samt Akkordeonmusikant beim Umzug den Delitzern das Pfingstbier persönlich an die Haustür. Foto: Susanne Christmann

Besonders in Langeneichstädt strömten Massen zur Anhöhe, auf der die mittelalterliche Eichstädter Warte steht und das Großsteingrab aus der Jungsteinzeit mit der Dolmengöttin Geschichte erzählen. Alle wollten den Turm besteigen, was sonst kaum möglich ist. Denn der Zugang befindet sich in acht Metern Höhe. Zum Fest war eigens ein Gerüst angebaut worden.

Toni und Antje Wachsmuth trotzden mit ihren Kindern Lucy und Maila dem heftigen Wind hoch oben auf der Aussichtsplattform der Eichstädter Warte. Foto: Susanne Christmann

Zum bundesweiten Mühlentag pilgerten die Besucher am Montag unter anderem nach Schafstädt und nach Spergau. Hier hatte der hiesige Mühlenverein ein regelrechtes Volksfest auf die Beine gestellt.

Seit 2016 bauen Heide Schröter und Jan Grügel diese alte Turmholländerwindmühle zu einem Wohngebäude um. In fünf Jahren wollen sie fertig sein. Foto: Susanne Christmann

Feiern und eine Besichtigung der funktionsfähigen Bockwindmühle stand in Spergau auf dem Pfingstprogramm. Foto: Susanne Christmann

Dem eigentlichen Inhalt des Pfingstfestes – die Sendung des Geistes Gottes zu den Jüngern Jesu – widmete sich der 14. ökumenische Radler- und Wanderergottesdienst unterm großen Kreuz auf dem Hirschhügel am Wallendorfer See. Auch eine Glocke wurde dafür extra auf den Hügel geschafft.