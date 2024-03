Schkopau/MZ. - Die Gründung der Einheitsgemeinde Schkopau liegt 20 Jahre zurück. Dieses Jubiläumsjahr möchte die Gemeinde mit einer Veranstaltungsreihe feiern. In allen zwölf Ortsteilen, die heute zu Schkopau gehören, werden das Jahr über verschiedene Veranstaltungen stattfinden. MZ gibt einen Überblick über die Termine.

Los geht es am Ostersamstag, 30. März, in Röglitz. Am Ostersamstag findet dort auf dem Sportplatz ab 17 Uhr ein Osterfeuer statt. Als besonderes Highlight ist eine große Licht- und Lasershow ab 19.30 Uhr geplant. Der Ortsteil Raßnitz hat ein vielfältiges Vereinsleben, was sich in den vergangenen 20 Jahren immer weiterentwickelt hat. Das möchte der Ort am 4. Mai vorstellen und lädt Einwohner und Gäste ein. Der Ortsteil Burgliebenau lädt am 5. Mai ein. Der 15. historische Markt wird zwischen 11 und 17.30 Uhr geöffnet sein. Geplant sind unter anderem eine Führung durch die Bischofsburg sowie eine geführte Kräuterwanderung durch Mitglieder der Klosterbauhütte. Besucher können sich zudem auf ein Kinderprogramm und die Vorstellung historischer Technik und Handwerkskunst freuen.

Weiter geht es in Ermlitz. Am 10. Mai beginnt dort das Dorffest mit einem Umzug durch den Ort, Getränke, Speisen und Tanz. Am 11. Mai steht das 90-jährige Jubiläum der örtlichen Feuerwehr im Fokus. Auch die Vereine präsentieren sich. Am 12. Mai wird 100 Jahre Männerchor Ermlitz gefeiert, wobei verschiedene Chöre in der Kirche auftreten werden. Anschließend gibt es Kaffe und Kuchen im Gemeindesaal.

Das Sommerfest in Korbetha steigt am 1. Juni, das mit einer Kaffeetafel eröffnet und musikalisch begleitet wird. Am 15. Juni wird in Knapendorf das traditionsreiche Schlossparkfest in Bündorf wiederbelebt, das bis in die 70er Jahre veranstaltet wurde. In Wallendorf steht am 22. Juni das Sommerfest auf dem Programm, das vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr ausgerichtet wird.

Zum traditionellen Hofetanz lädt vom 10. bis 11. August der Ortsteil Lochau. Es wird bereits die 218. Ausgabe des Events sein, das seinen Ursprung im Jahre 1802 hat. Im Ort Luppenau ist für den 17. August ein Sommerfest geplant.

200 Jahre Döllnitzer Rittergutsgose wird vom 6. bis 8. September in Döllnitz gefeiert. Das alljährliche Event beginnt traditionell am Freitag mit dem Ausrufen des Gosefestes im ehemals preußischen beziehungsweise sächsischen Teil des Ortes in historischen Kostümen. Das Gründungsjubiläum wird im Ortsteil Schkopau, dem Verwaltungshauptsitz der Einheitsgemeinde, am 7. September mit einem Sommerfest gefeiert. Ausgerichtet wird es durch den Kultur- und Traditionsverein der Freiwilligen Feuerwehr.

In Hohenweiden findet die Veranstaltungsreihe ihren Abschluss. Dort findet am 21. September ab 12 Uhr ein Herbstfest für die ganze Familie auf dem Festplatz im Herzen des Dorfes statt. Vereine und Interessengemeinschaften des Ortsteils bereiten verschiedene Stände und Mitmachaktionen vor. Am Abend gibt es Live-Musik im Festzelt zum Tanzen für Jung und Alt.