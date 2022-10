So bereitet sich die Straßenmeisterei in Merseburg auf den Winterdienst vor

Ministerin Lydia Hüskens hat die Straßenmeisterei in Merseburg besucht. Deren Verantwortliche erklären, wie der Winterdienst funktioniert, wo zuerst geräumt wird und wo es am schnellsten friert im Saalekreis.

Ministerin Lydia Hüskens (rechts) informiert sich über die Leistungsfähigkeit des Winterdienstes am Standort in Merseburg.

Merseburg/MZ - „Allein das Thema sorgt bei mir für frösteln“, witzelt Lydia Hüskens (FDP) und zieht die große orangene Jacke der Straßenmeisterei enger an den Körper. Die Landesministerin für Infrastruktur und Digitales ist am Mittwoch nach Merseburg gekommen, um sich über die Vorbereitungen für den bald anstehenden Winterdienst zu informieren und en passant gleich noch Autofahrer zu sensibilisieren. „Unfälle passieren häufig zu Beginn des Winters, wenn wir überrascht sind, dass es morgens glatt ist.“

Der Termin auf dem Gelände der Straßenmeisterei in der Halleschen Straße, zu dem die Ministerin auch Stefan Hörold, Leiter der Landesstraßenbaubehörde, mitgebracht hat, ist nicht zufällig gewählt. Weiter hinten auf dem Areal stehen 14 Männer und eine Frau, die an diesem Tag ihre Winterdienstschulung erhalten. Sie sind in den kommenden Monaten dafür verantwortlich 95 Kilometer Bundes- und 200 Kilometer Landesstraßen befahrbar zu halten. „Schwarz ist das Ziel. Weiß liegen lassen geht nicht“, erklärt Hörold. Soll heißen: Etwaiger Schnee muss weg.

Viel Technik auf dem Lkw

Dafür hat die Merseburger Straßenmeisterei vier eigene Fahrzeuge und drei die von Fremdfirmen bewegt werden. Die orangenen Lkw haben vorne einen Schneeschieber, hinten einen Salzstreuer und innen viel Digitaltechnik. Damit können die Fahrer nicht nur genau regulieren, wie viel Salz auf die Fahrbahn kommt – bei Glatteis oder Schnee etwa 20 bis 25 Gramm je Quadratmeter –, sondern die Technik dokumentiert auch automatisch Fahrwege, Pflug- und Salzeinsatz. So kann die Straßenmeisterei leichter mit den Fremdfirmen, aber auch den eigenen Mitarbeitern, abrechnen.

Für die Beschäftigten des Winterdienstes beginnt die Saison offiziell am 1. November. Ab da greife ein dreistufiges System, wie Standortleiter Thomas Lochmann erläutert. Bis 5 Grad plus gibt es keinen Winterdienst. Die Mitarbeiter gehen dann anderen Aufgaben nach. Zwischen 0 und 5 Grad gilt Rufbereitschaft. Unter 0 Grad greift dann der Schichtplan. Der Winterdienst ist in zwei Schichten täglich von 3 bis 22 Uhr im Einsatz, bei Bedarf auch rund um die Uhr. Die Lkw sind auf sieben vordefinierten Routen unterwegs. „Bei knapp 300 Kilometern Straße können wir natürlich nicht überall gleichzeitig sein.“ Priorität hätten Bundesstraßen, Autobahnzubringer und Buslinien. Wenn das Wetter nicht außergewöhnlich sei, sagt der Standortleiter, schaffen die Fahrzeuge die Routen in jeweils drei Stunden.

Hier friert es am schnellsten

Lochmann kennt auch die Straßen, die besonders frostgefährdet sind: die Berge um Querfurt, im Ziegelrodaer Forst, Stahlbrücken etwa an der B91: „Auch in der Nähe der Kühltürme bei Leuna, weil dort die Luftfeuchtigkeit höher ist.“ Um Glätte zu verhindern, verstreut der Winterdienst jede Menge Salz. Die Merseburger Meisterei hat zwei Lager. Eines in Querfurt, eines in Merseburg. In letzterem lagern derzeit knapp 500 Tonnen. Landesweit, erläutert Hörold habe man Lagerkapazitäten für 28.000 Tonnen. „Wir hatten auch schon Winter, in denen wir 100.000 Tonnen benötigt haben.“ Hüskens hofft, dass der kommende Winter nicht so streng wird. Im Zweifelsfall, so sagt sie, könne man das Salz aber schnell nachbestellen. Es komme aus Sachsen-Anhalt.