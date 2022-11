Sirenen heulen vielerorts im Saalekreis, Ausbau moderner Anlagen braucht jedoch mehr Geld

Querfurt/Bad Dürrenberg/MZ - In vielen Kommunen im Saalekreis schwillt regelmäßig die Sirene auf und ab. Mit drei langgezogenen Tönen werden die freiwilligen Feuerwehren alarmiert und die Bürger können beruhigt ihres Weges gehen. Ist es jedoch ein kurzes auf und ab über eine Minute lang, sollte man aufhorchen - denn so wird die Bevölkerung vor Gefahren gewarnt. Zu hören ist diese Warnung am 8. Dezember, wenn bundesweit der zweite Warntag stattfinden wird. Den Sirenen wird an diesem Tag eine besondere Bedeutung zukommen.

