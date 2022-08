Simson-Treffen in Krumpa So lässt die Jugend im Geiseltal die DDR-Zweitakter dröhnen

Das Sichelteam Geiseltal organisiert das erste Simson-Treffen in Krumpa. Hunderte Mopedbegeistert kommen mit Simson, Star und Co. Die Jugendlichen erklären, was sie an den doppelt so alten Maschinen fasziniert.