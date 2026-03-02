Rettungshubschrauber im Einsatz Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen in Merseburg – Rudolf-Breitscheid-Platz gesperrt

Auf dem Rudolf-Breitscheid-Platz in Merseburg ist es am Montag zu einem schweren Unfall gekommen. Mehrere Autos sind beteiligt, mindestens zwei Personen verletzt. Der Einsatz von Polizei und Rettungsdienst läuft. Auch ein Rettungshubschrauber ist vor Ort.