In Merseburg haben zwei Unbekannte in der Innenstadt einen schweren Raub verübt. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei Hinweisen zu melden.

Schwerer Raub in Merseburg - Täter flüchten

Auch das LKA wurde nach der Raubstraftat in Merseburg hinzugezogen.

Merseburg/MZ - Einen schweren Raubüberfall hat es am Donnerstagvormittag in Merseburg am Brühl gegeben. Gegen 11 Uhr hatten zwei Unbekannte ein Geschäft betreten und Bargeld gefordert. Dabei sollen sie, nach Aussage der Polizei, einen „gefährlichen Gegenstand vorgehalten“ haben. Die Täter entwendeten zudem einige Wertgegenstände aus dem Geschäft.

Laut Polizei ist derzeit unklar, wie viel Bargeld geraubt wurde. Ebenso kann noch nicht festgestellt werden, wie hoch der Gesamtschaden ist. Die Unbekannten flüchteten nach dem Raub in Richtung Markt.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall oder etwas ungewöhnliches beobachtet haben, sich zu melden. Die Täter werden folgendermaßen beschrieben: circa 170 cm bis 175 cm groß, schlanke Gestalt. Beide Personen sollen schwarze Hosen, schwarze Jacken, schwarze Schuhe sowie helle Masken getragen haben. Weitere Einzelheiten zur Tat könnten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgegeben werden.

Zeugen, die Angaben zur Tat, zu den Tätern oder zu eventuell genutzten Fahrzeugen machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Halle unter Telefon 0345 /224 12 91 zu melden.