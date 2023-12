Im Süden von Sachsen-Anhalt sorgten kalte Temperaturen am Dienstag für glatte Straßen. Insgesamt habe es laut Polizei im Saalekreis zehn Unfälle gegeben, die auf die Glätte zurückzuführen waren. Einer davon in Schkopau.

Im Saalekreis hat es am Dienstagmorgen einen Glätteunfall gegeben,

Knapendorf/MZ. - Der Wetterdienst hatte vor glatten Straßen am Dienstag gewarnt. Sehr viele Unfälle hat es im Saalekreis nicht gegeben. Doch bei Schkopau sind zwei Autos frontal zusammen gestoßen. Zu einem Glätteunfall ist es am Dienstagmorgen im Schkopauer Ortsteil Knapendorf im Saalekreis gekommen. Kurz vor 6 Uhr stießen in der Nähe der Bushaltestelle zwei Autos frontal zusammen, nachdem eines der Fahrzeuge auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen gekommen war.

Beide Autofahrer mussten in das Merseburger Krankenhaus gebracht werden, einer war schwer, aber nicht lebensbedrohlich, der andere war laut Polizeirevier Saalekreis leicht verletzt. Die Landesstraße 172 musste im Anschluss gesperrt werden, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.