Schülersprecher des Saalekreises beklagt fehlenden Unterricht für Kinder in Quarantäne

An den Schulen fehlen klare Lüftungskonzepte, berichtet Moritz Eichelmann. Er könnte sich unter Umständen auch eine Ferienverlängerung vorstellen.

Merseburg/MZ - Den Schülern im Saalekreis stehen ab diesem Samstag die längsten Weihnachtsferien der jüngeren Geschichte ins Haus. Als Reaktion auf die hohen Corona-Zahlen vor allem auch in den Bildungseinrichtungen hat das Land die freie Zeit über den Jahreswechsel auf drei Wochen verlängert. Robert Briest zog vorher mit Kreisschülersprecher Moritz Eichelmann, Elftklässler am Merseburger Domgymnasium, Bilanz zu einem äußert schwierigen Herbst in der vierten Welle.