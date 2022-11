Schuldnerberatung im Saalekreis fürchtet deutlich mehr Betroffene

Alleinerziehende, Häftlinge, Senioren mit Haus sind bisher die Kernklientel der Schuldnerberatung in Halle und Merseburg. Die Mitarbeiter fürchten, dass ihnen die aktuellen Krise bald deutlich mehr Arbeit bescheren - und gerade Ältere vielleicht aus Charme keine Hilfe suchen.

Merseburg/Halle/MZ - Die Schuldnerberatung des Saalekreis rechnet wegen der aktuellen Inflation und insbesondere der steigenden Energiepreise mit deutlich mehr Klienten in den kommenden Monaten. „Wir erwarten Mitte nächsten Jahres eine Welle durch die hohen Gas- und Stromkosten“, erklärte die zuständige Mitarbeiterin Katja Seidel. Sie und ihre vier Kollegen in Merseburg und Halle beraten Menschen, die aufgrund von Schulden in Zahlungsschwierigkeiten geraten oder im Extremfall insolvent sind.