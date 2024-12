Schraplau/MZ - - Sie betreut die Schraplauer Bibliothek und hält sie damit am Leben. Außerdem organisiert sie den Seniorentreff, der aus interessanten Veranstaltungen und Ganztagesausflügen besteht. Sie engagiert sich sehr für das kulturelle Leben in der Gemeinde: So hieß es in der ehrenden Rede auf Ines Witt, als sie Anfang Dezember als eine von 30 verdienten Ehrenamtlichen vom Landkreis Saalekreis ausgezeichnet wurde. „Das war eine sehr nette Überraschung“, sagt die 63-Jährige. Vor allem auch deshalb, weil ihre Nachbarin, die gar nicht im Seniorentreff dabei ist, sie für die Auszeichnung angemeldet hatte, wie Ines Witt erfuhr.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.