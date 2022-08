Schock nach Raub: Mann bedroht Bäckereiverkäuferin in Schkopau

Schkopau/Wallendorf/MZ - In einer Bäckerei im Schkopauer Ortsteil Wallendorf ist am Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr eine Mitarbeiterin einer Bäckerei bedroht worden. Wie die Polizei mitteilte, habe ein junger Mann, der zwischen 1,70 und 1,80 Metern groß sein soll, das Geschäft betreten und Geld gefordert. Die Angestellte habe ihm Geld gegeben, daraufhin habe er den Laden wieder verlassen. Der Mann sei komplett in schwarz gekleidet gewesen und trug einen Kapuzenpullover. Die entwendete Summe konnte am Dienstag noch nicht genannt werden. Die Verkäuferin erlitt einen Schock.