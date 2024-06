Was Zuschauer zur Umzugsstrecke am 16. Juni wissen müssen und wo sie parken können.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Die Merseburger Schlossfestspiele stehen vor der Tür und mit ihnen der traditionelle Festumzug am Sonntag, 16. Juni. Die Strecke variiert von Jahr zu Jahr. Durch welche Straßen er in diesem Jahr zieht und an welchen Orten sich Zuschauen am meisten lohnt, hat die Mitteldeutsche Zeitung zusammengefasst: