Schkopau/MZ. - Ein solches Jahr mit vor allem großen Festen in den Ortsteilen wie das vergangene wird sich 2025 in Schkopau nicht wiederholen lassen. Schließlich sei 2024, so Bürgermeister Torsten Ringling im MZ-Gespräch, mit dem 20. Geburtstag der Einheitsgemeinde auch etwas Besonderes, ja Einzigartiges gewesen. Gefeiert werde natürlich 2025 trotzdem. Dafür würden, ist Ringling überzeugt, die rührigen Vereine mit ihren Traditionen in den zwölf Ortsteilen sorgen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.