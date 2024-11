Wallendorf/Leuna. - Mit gut drei Monaten Verspätung ist jetzt der Erweiterungsbau für die Grundschule in Wallendorf offiziell eingeweiht worden.

Lesen Sie dazu auch: Schkopau: Warum sich der Einzug in Neubau der Grundschule Wallendorf verzögert

Nach ersten Planungen sollte der Neubau im nördlichen Bereich hinter dem bestehenden Schulgebäude bereits im Herbst 2022 bezugsbereit sein. Als der nächste Termin für die Einweihung mit Schuljahresbeginn 2024/25 Anfang August nicht zu halten war, wurden die neuen Abc-Schützen in Wallendorf natürlich trotzdem pünktlich eingeschult.

Es wurde aber deshalb noch einmal eng im angestammten, alten Schulgebäude, vor allem bei den Hortkindern. Denn der Hort soll umziehen, was er da dann noch nicht konnte, weil diese Räume bis jetzt noch für die Schulkinder gebraucht worden waren.

Der Altbau der Grundschule in Wallendorf platzt seit Jahren aus den Nähten. Auch, weil es laut Schkopaus Bürgermeister Torsten Ringling seit langem eine gut funktionierende Kooperation mit der Stadt Leuna gibt. Zurzeit kommt etwa die Hälfte der Grundschüler aus nahe gelegenen Leunaer Ortschaften wie zum Beispiel Zöschen. Selbstverständlich, so Ringling, beteiligt sich die Stadt Leuna auch an den Kosten für die Schule. Die Anzahl der Klassenräume in der Grundschule ist nun mit dem neuen Gebäude um vier auf insgesamt zehn Räume erweitert worden. Auch ein neuer Speiseraum ist in dem neuen Gebäude entstanden.

Erweiterungsbau in Wallendorf: Farbenfrohe Gestaltung, moderne Technik

Die Mehrkosten für den Bau, vor allem durch gestiegene Baukosten bedingt, belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro. Die Gesamtkosten für die Erweiterung der Grundschule liegen nach Angaben der Verwaltung bei rund 2,2 Millionen Euro.

Bürgermeister Ringling freut sich über das farbenfroh gestaltete Gebäude, das mit moderner Technik, wie zum Beispiel Multifunktionstafeln, ausgestattet worden ist. Auch die Pädagogen haben jetzt endlich angemessene Räume, die ihre Arbeitsbedingungen sehr verbessern. Diese nutzen auch den neuen Speiseraum nun genauso gern wie die Kinder.

Inzwischen ist auch die Außengestaltung abgeschlossen, so Ringling. Jetzt müssen noch die Räume im alten Gebäude so hergerichtet werden, dass der Hort umziehen kann.