Kameras prangen neuerdings über neuen Schildern auf den beiden Parkplätzen am Wallendorfer See in Burg Liebenau und Wallendorf. Zur Videoüberwachung dienen sie aber nicht.

Schkopau: Was es mit den Kameras auf den Parkplätzen am Wallendorfer See auf sich hat

Seit Neuestem wird "gefilmt", wenn ein Auto auf den Parkplatz (und auch wieder herunter) in Burgliebenau am Wallendorfer See fährt.

Burgliebenau/Schkopau/MZ. - „Seit wann werden denn am Wallendorfer See die Autokennzeichen gefilmt?“, fragt am 1. Juni ein Schkopauer in einem Online-Portal und postet ein Foto der in Burgliebenau auf einen Mast montierten Kamera sowie der dazugehörigen Schilder.