Nicole Rheinfurth engagiert sich als Trainerin im Shorai-Do-Kempo und in ihrem Verein. Dafür wurde sie zum Tag des Ehrenamts ausgezeichnet.

Nicole Rheinfurth in ihrem Element als Sensei beim Kampfkunsttraining in Döllnitz.

Döllnitz/MZ. - Japanische Begriffe schwirren durch die Turnhalle in Döllnitz. Synchron führen am Samstagvormittag gut 20 Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Bewegungen aus, die die Trainer (Sensei) vorgeben. Ab und an stoßen alle dabei im Chor teils markerschütternde Schreie aus. Diese helfen, die (innere) Spannung abzubauen, die sich unweigerlich bei der hochkonzentrierten Ausführung der Techniken aufbaut.