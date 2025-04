Seit über zehn Jahren wird in Schkopau um den Neubau eines Radweges von Burgliebenau nach Lochau gerungen. Erstmals wird jetzt ein Termin für den Baubeginn genannt.

Schkopau: Lichtblick im Ringen um 400 Meter Radweg in Burgliebenau?

Schon 2015 wurde mit diesem Banner an der L 183 der Fuß- und Radweg gefordert.

Schkopau/MZ. - Schon 2015 haben an der L 183 Banner mit der Aufschrift „Wir fordern endlich straßenbegleitend an der L 183 einen Fuß- und Radweg für Burgliebenau“ gestanden. Und schon damals war es ein „lang ersehntes Projekt“ (Zitat aus einem MZ-Bericht), das es aber in einer Rangliste des Verkehrsministeriums nur auf einem Warteplatz geschafft hatte.