Jugendliche nehmen zum Bewerberinfotag die Jugendanstalt in Raßnitz und die dortige Arbeit der Vollzugsbeamten hinter Gittern in Augenschein.

Raßnitz/MZ. - Den Gefangenentransporter hat sich Quiana Rodewald schon einmal von innen angesehen – auf einer Ausbildungsmesse. Nun will sie beim Bewerberinfotag in der Jugendanstalt in Raßnitz (JA) mehr wissen zum Beruf des Justizvollzugsbeamten und zu einem möglichen dualen Studium auf diesem Gebiet. „Ziemlich eng“, befindet die 16-Jährige die Kabine, in der ein Gefangener hier Platz nehmen muss. Ob er da nicht Platzangst bekommt?