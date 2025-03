Schkopau/Ermlitz/MZ. - An welchen Orten im südlichen Saalekreis geben sich junge Leute besonders gern das Ja-Wort? Keine Frage, neben den Merseburger Stätten wie beispielsweise dem Ständehaus, in der Hoppenhauptkirche in Beuna oder der Marienkapelle im Kapitelhaus des Doms werden für Hochzeiten oft auch das Schkopauer Schloss und das Rittergut in Ermlitz ausgewählt.

Bisher konnten, so Standesbeamtin Romy Drese in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, Trauungen auf dem Gelände des Schlosses Schkopau unter freiem Himmel nur auf der Wiese zwischen Herrenhaus und dem Kavaliershaus stattfinden. Wenn es allerdings geregnet hat, versank die Hochzeitsgesellschaft mit ihren feinen Schuhen dabei oft im aufgeweichten Untergrund. Deshalb nun der Vorschlag, auch den gepflasterten Hof des Schlosses als offiziellen Trauort in Schkopau anzubieten.

Wichtig sei, so Drese, dabei auch, dass das Areal abschließbar (Tür zu) sei. Denn während einer standesamtlichen Trauung darf kein Fremder über den Schlosshof laufen – aus Datenschutzgründen.

Schlosshof oder Rittergutspark - Brautpaare haben einmal mehr die Qual der Wahl

Dem stimmten die Gemeinderäte in der Mehrheit ebenso zu, wie dem Vorschlag, beim Rittergut in Ermlitz künftig auch den Park als offiziellen Ort für standesamtliche Trauungen zuzulassen.

Aktuell finden diese dort nur im Saal des Rittergutes statt. Aber auch hier habe es vermehr Anfragen von Brautpaaren gegeben, so Romy Drese, auch unter freiem Himmel getraut werden zu dürfen. Das sei auch eine Frage der „Gleichberechtigung“ mit Blick auf das Schloss Schkopau gewesen, hier nah einer Lösung zu suchen. Auch hier wird es nun im Park Außentrauungen geben, bei denen das Gelände während der Trauzeremonie ebenso verschlossen werden könne.

Künftig können sich Paare auch im Park des Rittergutes von Ermlitz das Ja-Wort geben. Foto: Gemeinde Schkopau

Gemeinderat Klaus-Dieter Kuß (CDU) fragte nach der Kapelle im Schkopauer Schloss als möglichen Trauort. Die komme dafür leider nicht in Frage, so Romy Drese. Denn bei einer offiziellen, standesamtlichen Trauung dürften die Räume nicht mit religiösen Dingen ausgestattet sein. Das sei in der Kapelle des Schlosses aber der Fall. Für kirchliche Trauungen steht die Schlosskapelle aber den Brautpaaren zur Verfügung.