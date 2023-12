An einigen Ecken in Delitz sorgen in diesem Jahr Ratten für Probleme. Das Gesundheitsamt des Saalekreises: kennte solche Fälle und erklärt, was sie begünstigt und warum die Tiere ein Problem sind.

In Delitz am Berge kämpft ein Hauseigentümer mit einer Rattenplage.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Delitz am Berge/MZ. - „Nachts hört man es überall, wo es trocken ist, rascheln“, schildert Thomas Müller (Name geändert). Seit dem Sommer ist seine Familie auf ihrem Grundstück am Schulberg in Delitz am Berge nicht mehr allein. Ratten sind in größerer Zahl eingezogen. Gerade den Holzschuppen würden sie als Versteck nutzen. Im Herbst hätten sie sich wohl von den Nüssen und dem Fallobst auf den Nachbargrundstücken ernährt, berichtet der Hausherr, der die ungebetenen Gäste gern wieder loswerden würde, denn er sorgt sich vor allem um seine beiden auf dem Grundstück freilaufenden Hunde.