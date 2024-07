Auf der A38 bei Merseburg galt schon länger ein Tempolimit. Jetzt hat die Autobahn GmbH das weiter, auf 80, reduziert. Die Behörde begründet das mit Straßenschäden. Abhilfe ist so schnell nicht in Sicht

Merseburg/MZ. - Merseburg ist zurück in den Verkehrsnachrichten. Nach dem der mobile Blitzer des Landes zuletzt seinen Dienst am Beginn der Großbaustelle auf der A38 bei Lützen verrichtete, steht er nun wieder an seinem Stammplatz kurz vor der Abfahrt Merseburg-Süd in Fahrtrichtung Leipzig.. Allerdings überwacht er dort nun die Einhaltung des Tempolimits von 80. Denn das hat die Autobahn GmbH vor kurzem auf dem gesamten Abschnitt zwischen Merseburg- Nord und -Süd eingerichtet.